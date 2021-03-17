MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

17.03.2021 19:59

Motosikletlinin yaralandığı kaza kameradaMANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletle kazada yaralandı.

Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletle kazada yaralandı. Kaza anı ise, anbean kaydedildi.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi ile 326 Sokak kesişiminde meydana geldi. Sokaktan caddeye çıkan Bilgin Ö. yönetimindeki otomobil ile cadde üzerinde ilerleyen Adem Ö. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayan ve yola savrulan sürücü Adem Ö. yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anı ise, bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Salihli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika


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