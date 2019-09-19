Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Alaşehir- Gölmarmara kara yolu Gördes Kavşağı'nda Hasan Boyacı (19) idaresindeki 43 LP 949 plakalı otomobil ile Ufuk Salar (58) idaresindeki 45 RP 880 plakalı traktör çarpıştı.


Kazada, sürücüler yaralandı. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ufuk Salar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:34 Kaynak: AA
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