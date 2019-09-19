Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:34 Kaynak: AA
Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir- Gölmarmara kara yolu Gördes Kavşağı'nda Hasan Boyacı (19) idaresindeki 43 LP 949 plakalı otomobil ile Ufuk Salar (58) idaresindeki 45 RP 880 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ufuk Salar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Soma'daki maden ocağında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi