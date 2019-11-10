Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Gördes ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Gördes ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre M.Y'nin (26) kullandığı 35 AC 6915 plakalı kamyonet, Gördes- Demirci kara yolunun Akpınar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.E. yönetimindeki 34 BY 5290 plakalı otomobille çarpıştı.


Devrilen kamyonette yaralanan sürücü ile yolcular Y.G. (40), H.G. (16), Y.Y. (50), S.Y. (69), Z.D. ( 21) ve D.G. (14) 112 Acil Sağlık Ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü A.E'nin yaralanmadığı belirtildi.

Demirci, Gördes, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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