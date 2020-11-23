Manisa'da otomobil koyun sürüsüne çarptı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli- Gölmarmara yolu Salihli İtfaiye Amirliği mevkiinde meydana geldi. Ünal K. idaresindeki 45 SA 9451 plakalı otomobil, İtfaiye Amirliği yakınlarında yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mehmet Keleş 'e ait sürüdeki 50 koyundan 12 tanesi telef oldu.

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