Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

5 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:13 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı! Sular çekilince ortaya çıkan otomobil, jandarma ekiplerini harekete geçirdi TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:18:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]