Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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