Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

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Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
6 saat önce
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Halil İbrahim Ertaş'ın (24) kullandığı 45 PB 327 plakalı otomobil, Şatırlar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Ertaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan otomobildeki Mehmet Ali Geçkin (26) ile Hüseyin Güler (28), Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:20 Kaynak: AA
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