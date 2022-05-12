Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

12.05.2022 22:27
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün traktöre çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devrilirken kazada 4 kişi yaralandı.

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün traktöre çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole devrilirken kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi Çavuşoğlu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 UA 5005 plakalı otomobil sürücüsü K.T., A.C. idaresindeki 45 C 2223 plakalı traktöre çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü K.T. ile birlikte J.E., B.E. ve H.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kısa sürede çıkarıldı.

Olay yerine gelen ambulansla ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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