Manisa'da otomobil sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da otomobil sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

26.06.2022 12:07
Manisa'da otomobil sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin sepetli motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin sepetli motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli Köprübaşı yolu Durasıllı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan S.Ö. (37) yönetimindeki 64 ABL 730 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Ali Canıtez (28) yönetimindeki 45 SN 0396 plakalı sepetli motosiklete arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Canıtez'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Canıtez'in cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcular A.Ö. (38) ve E.Ö. (2) sağlık ekipleri tarafından Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da otomobil sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da otomobil sepetli motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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