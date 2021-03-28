Manisa'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Manisa'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 4 yaralı

28.03.2021 16:33
Manisa'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir- Ankara kara yolu Ergenekon Mahallesi Otogar Kavşağı'nda Hıfzı Akdağ'ın (53) kullandığı otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak refüje çıktı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nermin (51), Sümeyye (24) ve Betül Nur Akdağ (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Turgutlu, Otomobil, Manisa, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika


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