Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
İzmir- Ankara kara yolu Ergenekon Mahallesi Otogar Kavşağı'nda Hıfzı Akdağ'ın (53) kullandığı otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak refüje çıktı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nermin (51), Sümeyye (24) ve Betül Nur Akdağ (26) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika