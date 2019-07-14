Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobil su kanalına uçtu
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Manisa'da otomobil su kanalına uçtu

4 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle birlikte su kanalına uçtu.

Manisa'da otomobil su kanalına uçtu, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle birlikte su kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesi büyük kanal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.E.(34) idaresindeki 45 SA 3106 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yaralı sürücüyü su kanalına uçan araçtan çıkardı. Otomobil sürücüsü N.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA
Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
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