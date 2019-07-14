Manisa'da otomobil su kanalına uçtu
4 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle birlikte su kanalına uçtu.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
'nın Salihli
ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle birlikte su kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesi büyük kanal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.E.(34) idaresindeki 45 SA 3106 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye
Amirliği ekipleri, yaralı sürücüyü su kanalına uçan araçtan çıkardı. Otomobil sürücüsü N.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma
kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA
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