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Manisa'da otomobil sulama kanalına uçtu

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle sulama kanalına uçtu.

Manisa'da otomobil sulama kanalına uçtu, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulmayı başardı.

Olay, Durasıllı Mahallesi İğdecik mevkisindeki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İğdecik istikametinden, Durasıllı Mahallesi istikametine gitmekte olan R.A.(33) idaresindeki 34 JB 357 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ş.A. (45) yaralanırken, kendi imkanları ile kanaldan çıkıp, kurtulmayı başardı. İki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:33 Kaynak: İHA
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