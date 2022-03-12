Manisa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

12.03.2022 12:52
Manisa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çarpıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüje çarpıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Turgutlu yönüne gitmekte olan E.Y.'nin (26) kullandığı 45 AHK 311 plakalı otomobil, Ankara- İzmir E96 karayolu Mersindere Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan İ.D. (35), M.Ç. (30) ve Rıdvan Yarşi (33) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Rıdvan Yarşi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü E.Y.'nin ise tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. - MANİSA

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Otomobil, Salihli, Manisa, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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