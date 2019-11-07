Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, İzmir- Ankara kara yolu Caferbey Mahallesi yakınında, Hamza Karakafa idaresindeki 43 FN 278 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, bir dinlenme tesisinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan Emrah Ersöz hayatını kaybetti, İbrahim Etyemez yaralandı.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı ileri sürülen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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