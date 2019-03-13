Son Dakika Haberleri: Manisa'da Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü

Manisa'da Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü

58 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Manisa'da Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir- Uşak karayolu Bülent Ecevit köprülü kavşağında, Mehmet S. idaresindeki 45 PK 966 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman'a (81) çarptı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Kahraman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ve savcının yaptığı çalışmanın ardından Kahraman'ın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, sürücü Mehmet S'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:10 Kaynak: AA

İsmail Kahraman, Salihli, Manisa, Güncel
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