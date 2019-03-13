Manisa'da Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü
58 dakika önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Salihli
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İzmir- Uşak
karayolu Bülent Ecevit
köprülü kavşağında, Mehmet S. idaresindeki 45 PK 966 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman
'a (81) çarptı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri Kahraman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ve savcının yaptığı çalışmanın ardından Kahraman'ın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
, sürücü Mehmet S'yi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:10 Kaynak: AA
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