Manisa'da otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi

24.02.2022 18:19
Manisa'da otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili takibe aldı.

Akçapınar Mahallesi'nde durdurulan araçta 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi, otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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