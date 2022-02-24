Manisa'da otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilde 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili takibe aldı.
Akçapınar Mahallesi'nde durdurulan araçta 1 kilo 658 gram esrar ele geçirildi, otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA
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