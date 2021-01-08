Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilde 1285 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobili D-240 kara yolu ilçe girişinde durdurdu.
Araçtaki aramada koltuk altına gizlenmiş çantada 1285 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü A.F.T. ve araçtaki G.Y. gözaltına alındı.
Zanlıların İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da otomobilde 1285 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika