Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

15.04.2022 14:23
Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'da otomobilde 3 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da otomobilde 3 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri otomobili merkez Şehzadeler ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada 3 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.???????

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Hırsız, çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince kıskıvrak yakalandı
14:10 Metroda kadınlara bıçak çekerek tehdit etmişti! Saldırgan sadece küfür etmesinin yanlış olduğunu söyledi
14:07 Uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı: Ali Osman Akat'ın şirketi, sermayesini üç yılda 60 kat artırmış!
14:06 Vladimir Putin, Mariupol'de yaşanan katliamı gizlemeye çalışıyor! Cesetler şehre getirilen 13 adet krematoryum ile yok edilecek
13:57 Futbol dünyasının yıldız ismi nazara geldi! Pedri sezonun kalan bölümünde oynayamayacak
13:50 HDP'den yasa teklifi: Emekli ikramiyeleri 5.000 TL'ye çıkarılsın
13:47 Camianın gönlündeki isim belli! Galatasaray'ın eski başkanları, bir adayı destekliyor!
13:44 Sınav dönemine dekan ve ile profesörün kavgası damga vurdu
13:32 Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına yanıt verdi
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 14:28:26. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement