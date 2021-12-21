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Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

21.12.2021 23:26
Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yaptıkları aramada, 54 gram metamfetamin ile 15 gram esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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