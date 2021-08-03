Manisa'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, M.G'nin (55) kullandığı 45 YL 337 plakalı otomobil, kırsal Selçikli Mahallesi Kayacım mevkisi yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.
Rüzgarın etkisiyle otomobildeki yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 8 arazöz sevk edildi.
Bölgedeki mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
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