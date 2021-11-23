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Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı - Son Dakika

Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı

23.11.2021 17:37
Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya işçi taşıyan İ.Ş (48) idaresindeki 45 J 1304 plakalı midibüs, O.Z (48) yönetimindeki 45 NR 204 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, midibüsteki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla götürüldükleri Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı
Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı
Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı

Organize Sanayi Bölgesi, Midibüs, Manisa, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı - Son Dakika
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