Manisa'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği öldü
1 saat önce
Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kucağındaki 7 aylık bebeği öldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:48 Kaynak: AA
Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kucağındaki 7 aylık bebeği öldü.
E.K'nın kullandığı 35 VRD 40 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Bergama Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal (26) ve kucağındaki bebeği Elif Zümra Uysal'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve bebek, kaldırıldıkları özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.K, gözaltına alındı.
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