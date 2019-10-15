Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği öldü
Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği öldü

Manisa'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği öldü

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kucağındaki 7 aylık bebeği öldü.

Manisa'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği öldü, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kucağındaki 7 aylık bebeği öldü.

E.K'nın kullandığı 35 VRD 40 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Bergama Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal (26) ve kucağındaki bebeği Elif Zümra Uysal'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve bebek, kaldırıldıkları özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E.K, gözaltına alındı.

Manisa, Soma, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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