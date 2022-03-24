Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

24.03.2022 16:04
Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir- Ankara E96 Karayolu ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsnü Öz'e (66), İzmir istikametinden, Salihli istikametine giden M.K.'nin (43) kullandığı 35 HC 7260 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Öz'e ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Öz hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

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Bisiklet, Otomobil, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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