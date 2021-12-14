Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, 6 Aralık 'ta A.E'nin (53) kullandığı 45 M 3671 plakalı otomobil, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Mehmet Sönmez 'e (64) çarptı.

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