Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
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Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

6 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.C.Ö'nün (23) kullandığı 35 AP 8041 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Musa Sözen'e (14) çarptı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sözen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.


Sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sözen'in cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muradiye Mahallesi, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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