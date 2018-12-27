Manisa'da Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı
2 saat önce
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alaşehir
'den Sarıgöl'e seyreden A.Ç. (46) idaresindeki 45 R 5174 plakalı otomobil, Bağlıca Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.K'ye (58) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, daha sonra Manisa Celal Bayar
Üniversite Hastanesine sevk edildi.
Ü.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü A.Ç. ise gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:09 Kaynak: AA
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