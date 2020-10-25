Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kenan Evren Sanayi Sitesi'nde motosikletiyle kağıt toplayan A.R'nin aracına 5304 Sokak'ta plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu