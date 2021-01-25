Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Ç.G. (29) idaresindeki 06 RED 54 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde Mestan Zencir (23) idaresindeki 45 KA 8275 plakalı motosiklete yandan çarptı.
Motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Zencir'in cenazesi, otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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