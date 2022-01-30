Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Muradiye Mahallesi'nde Ö.K. idaresindeki 35 D1661 plakalı otomobille A.A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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