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Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Ortahan Mahallesi Kavşağı'nda, Halil Kırmalı'nın (65) kullandığı plakasız motosiklet, Sarıgöl yönüne giden M.E'nin (51) kullandığı 45 TA 8151 plakalı otomobille çarpıştı.
Çiftçilik yaptığı öğrenilen Halil Kırmalı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sonrası otomobilini bırakarak olay yerinden kaçan M.E'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Alaşehir, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:46 Kaynak: AA
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