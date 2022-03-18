Manisa'da otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı

18.03.2022 19:46
Manisa'da otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandıKurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Ü'ye (11) E.M. (37) idaresindeki 35 AEP 40 plakalı otomobil çarptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandı

Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Ü'ye (11) E.M. (37) idaresindeki 35 AEP 40 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Duru Ü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Duru Ü, daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza anında, Duru Ü'nün koşarak yoluna karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin Duru Ü'ye çarptığı görülüyor.

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Otomobil, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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