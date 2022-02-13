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Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

13.02.2022 22:24
Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir- Salihli yolunda bulunan Alaşehir 1. Galericiler Sitesi yakınlarındaki otobüs durağında yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Uysal'a (60), E.Ö. (51) idaresindeki 20 AAS 078 plakalı otomobil çarptı.

Kaza yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yol, kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı.

Uysal'ın, Aksaray'a tayini çıkan uzman çavuş oğlunu uğurlamak için otobüs durağına geldiği öğrenildi.

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Alaşehir, Salihli, Manisa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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