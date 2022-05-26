Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

26.05.2022 11:51
Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

O.Y'nin kullandığı 61 DY 303 plakalı otomobil, Uşak- İzmir kara yolu Gökçeren Mahallesi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Elmas'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökçeören Jandarma Karakolunda ifadesi alınan O.Y. serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Otomobil, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

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