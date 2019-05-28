Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

2 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Soma- Bergama kara yolu Avdan Mahallesi Kavşağı'nda, B.K'nin kullandığı 45 ABH 973 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erdinç Gürz'e (40) çarptı.
Ağır yaralanan Gürz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gürz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:39 Kaynak: AA
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