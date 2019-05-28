Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
2 saat önce
Manisa'nın Soma ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:39 Kaynak: AA
'nın Soma
ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Soma- Bergama
kara yolu Avdan
Mahallesi Kavşağı'nda, B.K'nin kullandığı 45 ABH 973 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erdinç Gürz'e (40) çarptı.
Ağır yaralanan Gürz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Gürz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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