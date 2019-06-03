Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

6 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-300 İzmir- Uşak kara yolunda seyreden O.Ö. yönetimindeki 35 GE 127 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Serdal Tuna'ya (23) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Tuna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü O.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada kazada yaşamını yitiren gencin mezarlık ziyaretinden döndüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:51 Kaynak: AA
Uşak, İzmir, Kula, Manisa, Güncel
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