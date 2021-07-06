Manisa'nın Kula ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzmir- Uşak kara yolu Sandal Mahallesi mevkisinde, Mehmet Aklık'ın (72) kullandığı 10 BFH 68 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ve eşi Hatice Aklık (67), Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, aracın şarampole devrilmesi ve kazayı gören çevredekilerin yardım çabası yer aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika