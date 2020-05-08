Manisa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir - Ankara kara yolu Gökkaya Mahallesi kavşağında Vijdan Dağlı (23) idaresindeki 45 EZ 380 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen Rahim Adıgüzel (39) yönetimindeki 42 LE 770 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Zeki Dağlı (56) ve Bahriye Bozyiğit (81) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.