Manisa'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Şehitler Mahallesi'nde Rıza Eren (30) idaresindeki 45 UY573 plakalı otomobil, park halindeki 45 AK 278 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.
Rıza Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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