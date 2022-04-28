Manisa'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

28.04.2022 09:25
Manisa'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

İstanbul Otoyolu Saruhanlı geçişinde yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarına park edilen bir kamyonete otomobil çarptı.

İstanbul Otoyolu Saruhanlı geçişinde yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarına park edilen bir kamyonete otomobil çarptı.

Berkan Ö'nün (21) kullandığı 10 HT 326 plakalı kamyonetin yakıtı İzmir-İstanbul Otoyolu Balcalı mevkisinde bitti.

Yok kenarına park edilen kamyonete Oğuzhan A. (36) idaresindeki 61 TP 777 plakalı otomobil çarptı.

Otomobildeki yolculardan Elif Turan, yaralanarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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