İstanbul Otoyolu Saruhanlı geçişinde yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarına park edilen bir kamyonete otomobil çarptı.
Berkan Ö'nün (21) kullandığı 10 HT 326 plakalı kamyonetin yakıtı İzmir-İstanbul Otoyolu Balcalı mevkisinde bitti.
Yok kenarına park edilen kamyonete Oğuzhan A. (36) idaresindeki 61 TP 777 plakalı otomobil çarptı.
Otomobildeki yolculardan Elif Turan, yaralanarak Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika