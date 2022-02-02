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Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

02.02.2022 14:56
Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Yarhasanlar Mahallesi Peker Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir otomobil durduruldu.

Ekiplerce otomobilde yapılan aramada reçeteye tabi 708 sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan E.K.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Otomobil, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika
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