Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yılmaz Çan (56) idaresindeki 09 YG 682 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi üzerindeki kavşakta Enes Öztürk'ün (21) kullandığı 45 K 8954 plakalı motosiklete ardından da duvara çarptı.
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Enes Öztürk yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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