Kaza yerine çağrılan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Ahmet Kafaoğlu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da otomobille çarpışan seyyar kokoreç tezgahlı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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