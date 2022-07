Son dakika gündem: Hafif ticari araçlar çarpıştı: 3'ü çocuk, 10 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeni Harmandalı Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. (27) yönetimindeki 45 ADD 462 plakalı hafif ticari araç ile C.Ş. (37) yönetimindeki 45 C 3064 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerden C.Ş. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan D.E.Ş. (44), M.Ş. (44), Ş.Ş. (66), A.Y. (53), E.Y. (45), H.Y. (21), R.Y. (11) ve E.N.Y (3) ve S.E.Y. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.