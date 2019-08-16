Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Manisa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

23 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Süleyman Ersöz'ün kullandığı 45 YU 420 plakalı otomobil, Demirci - Salihli kara yolunda karşı yönden gelen İsmail Gül yönetiminindeki 45 ZB 9084 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler ile Hümeysa ve Hatice Gül, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Demirci, Manisa, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:47 Kaynak: AA
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