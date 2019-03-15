Son Dakika Haberleri: Manisa'da Otomobille Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı

Manisa'da Otomobille Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı

13 dakika önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

Manisa'da Otomobille Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 35 AGC 646 plakalı otomobil ile 35 AE 3014 plakalı minibüs, Manisa-Akhisar kara yolu Üçpınar Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Bölgeden geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Yaralanan 7 kişi, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan 49 yaşındaki Ü.İ'nin durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:07 Kaynak: AA

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