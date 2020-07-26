Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İzmir- Ankara karayolunda Mümin Şahin'in (24) kullandığı 64 LN 777 plakalı otomobil, aynı istikametteki 35 PKZ 57 plakalı Umut Erten'in (19) kullandığı motosikletle Çepnidere kavşağında çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Erten, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:01

Kaynak: AA

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