Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

25.06.2022 10:23
Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında Gölmarmara-Saruhanlı Karayolunda M.Y. (60) idaresindeki otomobil ile Saruhanlı istikametine doğru seyir halinde iken tali yoldan çıkan H.B. (59) idaresindeki tescilsiz ve plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde sol bacak kısmından yaralandı. Yaralı adam ambulans ekipleri tarafından Saruhanlı Devlet Hastanesine sevk edilirken, burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Gölmarmara, Saruhanlı, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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