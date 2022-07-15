Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

15.07.2022 14:41

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adakale Mahallesi'ndeki Yeşiltepe Caddesi üzerinde H.İ'nin kullandığı 45 C 5795 plakalı otomobille F.K idaresindeki 09 AEZ 818 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu E.B, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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