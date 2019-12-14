Manisa'da otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'da otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İzmir- Ankara kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda Hasan Orun (29) idaresindeki 45 ZA 966 plakalı otomobil ile İsmail Özer'in (48) kullandığı 45 TN 336 plakalı traktör çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü İsmail Özer ile yanında bulunan oğlu Mustafa Özer (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İsmail Özer, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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