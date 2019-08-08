Son Dakika Haberleri: Manisa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Manisa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

15 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin aynı yöne giden bir başka otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü.

Manisa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobilin aynı yöne giden bir başka otomobile çarptığı kazada, 1 kişi öldü.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir- Ankara D 300 karayolu Hisarkapı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak yönüne giden Mikail Bozkurt (37) yönetimindeki 45 RA 2396 plakalı otomobil, önünde giden Kamber Yalçın yönetimindeki 01 ACV 444 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücülerden Mikail Bozkurt yaralandı.
Bozkurt, çağırılan ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Ankara, İzmir, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:47 Kaynak: DHA
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