Manisa'da otomobiller çarpıştı: 2'si bebek 5 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, İzmir- Ankara yolunda bulunan Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Muhammet Özer'in (48) kullandığı 64 KK 301 plakalı otomobil ile Onur Çiftçi (28) yönetimindeki 64 EP 877 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Elif Küçükoğul (1), Nur Sultan Çiftçi (1), Sultan Çiftçi (53), Zeliha Küçükoğul (24) ve Ayşe Çiftçi (24) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrası ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.